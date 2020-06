Próximo de ser anunciado no Atlético por empréstimo, o zagueiro Bueno, de 24 anos, chega sob bons olhos de um ídolo do Kashima Antlers e também do futebol brasileiro. Zico, o Galinho de Quintino, foi quem deu a Jorge Sampaoli o contato do agente responsável pelas tratativas. Sobre as características do atleta, o ex-meia do Flamengo, da Seleção Brasileira, e também do clube asiático destaca a força física e o potencial do paulista para ser mais lapidado.



"O Bueno é um jogador forte, viril e muito bom no alto. Chegou no Kashima vindo de uma escola japonesa. Ele foi para o Japão estudar. Já no ano passado, despertou o interesse do Sampaoli no Santos. Ele chegou muito cedo e teve emprestado a algumas equipes japonesas. No meio do ano passado, pegou a posição de titular, foi bem, e ganhou o respeito. Como há um limite de estrangeiros, ele foi preterido algumas vezes, não pelo futebol, mas por opção do treinador, que preferência meio-campistas e atacantes", conta Zico ao Hoje em Dia.



"Quando começou a temporada, ele começou como titular e estava bem. Parou tudo e o Sampaoli foi para o Atlético e, como gosta dele, deve ter visto bons jogos. É um jovem com disposição demais, que tem muito a melhorar, e, às vezes, a orientação dele (Sampaoli) é fundamental nesta hora. Tomara que ele tenha sucesso aí no Galo", acrescenta.



Questionado se Bueno poderia sentir dificuldades em se adaptar ao futebol brasileiro, Zico é enfático ao discordar. A reportagem também o perguntou se o zagueiro fora indicado por ele ao treinador argentino. "Ele pode se adaptar bem ao futebol brasileiro. Futebol é igual no mundo inteiro. Não indiquei nada; foi o Sampaoli. Ele o queria desde o Santos. Naquela época não foi possível o acordo. O Sampaoli falou comigo. Conversei com ele e apresentei a pessoa que cuida da situação e eles trataram", finaliza.