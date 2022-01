A Copinha foi cenário de mais uma história comovente. Nessa quarta-feira (5), o time Sub-20 do Atlético venceu o Andirá-AC por 1 a 0, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. No entanto, a cena que marcou o jogo foi a do goleiro acreano Tomate, que foi substituído antes de tentar defender um pênalti a favor do Galo e não conteve o choro.

A situação sensibilizou os torcedores e até o próprio adversário. O Atlético convidou o jovem para uma temporada de testes no time mineiro, após a volta das férias do time sub-20, em março.

O #Galo convidou o goleiro Tomate, do Andirá-AC, para um período de testes na Cidade do Galo, após a volta das férias do time sub-20, em março.



O choro do atleta ao ser substiuído no momento em que o Atlético teve um pênalti a seu favor causou forte comoção nas redes sociais. — Galo na Base (@GaloNaBase) January 6, 2022

Nas redes sociais, o goleiro recebeu mensagens de apoio dos jogadores Richarlison e Everton. E, desde a tarde de ontem, o perfil de Tomate ganhou mais de 400 mil seguidores.

O técnico do Andirá, Kinho Brito, gravou um vídeo explicando o porquê Tomate não permaneceu na defesa no momento da cobrança de pênalti. O treinador explicou que após a primeira derrota do time, por 5 a 0 para o Linense, a comissão decidiu fazer uma rotatividade entre os goleiros.

Inclusive, este foi o motivo pelo qual Tomate começou o jogo como titular. Porém, Kinho admite que poderia tê-lo deixado fazer a defesa, antes de colocar Carlos no jogo.

“Foi errado. Um errado que acabou dando certo. O objetivo foi alcançado, que é dar oportunidade a eles. Daqui a pouco a gente volta e não temos nada dessa visibilidade”, explicou o técnico.

O Andirá não tem mais chances de ser classificado e jogará apenas para cumprir tabela na última rodada da primeira fase da Copinha. A partida será neste sábado (8), contra o Desportivo Aliança-AL, às 14h15, em Lins.

Já classificado para próxima fase, o Atlético enfrentará o Linense, às 16h30, no Gilbertão.

Leia mais:

Casos de Covid-19 afetam equipes profissionais e juniores do futebol brasileiro no início de 2022