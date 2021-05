Em 5 de fevereiro de 2014, o Tombense encarou o Atlético, no Independência, entre a conquista da Libertadores, em 24 de julho de 2013, e o título da Copa do Brasil, que seria erguida no final daquela temporada. Ainda eram os tempos da máxima: “Caiu no Horto, tá morto!”. E o Gavião Carcará fez história.

Venceu o Galo por 2 a 0 na 57ª partida atleticana na nova arena, inaugurada em abril de 2012, e onde o clube alvinegro tinha o impressionante retrospecto nos 56 jogos anteriores de 41 vitórias, 14 empates e apenas uma derrota – para o Athletico-PR, no Brasileirão de 2013, num jogo que marcou a despedida de Bernard, vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e ainda nas comemorações do título da Libertadores.

Na fase classificatória de 2014, o Tombense fez 2 a 0 no Atlético, no Independência

Neste sábado (1), quando inicia a disputa das semifinais do Campeonato Mineiro diante do Atlético, às 16h, no Independência, o Tombense passa a buscar uma façanha ainda maior, pois desafia o maior favoritismo da história do Estadual.

Dono de um dos times mais badalados do futebol brasileiro na atualidade, e que venceu o Gavião Carcará na fase classificatória, no Almeidão, usando os reservas, o Galo carrega um retrospecto que aumenta ainda mais o seu favoritismo e torna mais complicada a tarefa do Tombense.

Retrospecto

O Atlético participa da decisão do Campeonato Mineiro de forma direta desde a temporada 2007. Já são 14 edições consecutivas em que o clube é campeão ou vice do torneio.

Além disso, os atleticanos defendem outra marca ainda mais impressionante. A última eliminação para um clube do interior, num mata-mata pelo Estadual, foi em 1997, diante do Villa Nova, nas quartas de final.

Depois deste fracasso diante do Leão do Bonfim, são 14 confrontos em ida e volta e dois em jogo único, contra equipes do interior, nas fases decisivas do Módulo I, e o Galo sempre levou a melhor.

Em 30 partidas, soma 22 vitórias e oito empates. E o Tombense faz parte deste retrospecto, pois além da final de 2020, quando foi derrotado pelo Atlético por 2 a 1 e 1 a 0, perdeu as semifinais de 2013, na primeira passagem de Cuca pela Cidade do Galo, levando 2 a 0 no Almeidão e 5 a 1, no Independência.

Desafios não faltam ao Tombense, nem favoritismo ao Atlético na semifinal que eles começam a disputar neste sábado.

A FICHA DO JOGO

TOMBENSE

Felipe; David, Matheus Lopes, Arthur e Manoel; Rodrigo, Paulinho Dias, Jhemerson e Everton Galdino; Rubens e Rodrigo Carioca (Keké). Técnico: Rafael Guanais

ATLÉTICO

Everson; Mariano (Guga), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Nathan e Nacho Fernández, Savarino, Keno e Hulk. Técnico: Cuca

DATA: 1 de maio de 2021

HORÁRIO: 16h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de ida pela semifinal do Módulo I do Cameponato Mineiro

ARBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira

TRANSMISSÃO: Premiere

