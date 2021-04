Tombense e América fecham a nona rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro neste domingo (11), às 18h15, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, em Tombos, jogando por vaga nas semifinais da competição. O time da casa, vice-campeão estadual no ano passado, joga obrigado a vencer para buscar aproximação do G-4. O Coelho, que não corre risco de perder vaga entre os quatro primeiros, tenta a classificação antecipada.

Com um jogo a menos, contra o lanterna Boa Esporte, que será disputado na próxima quarta-feira (14), em Varginha, pois teve seu confronto pela oitava rodada adiado da última quarta-feira (7), quando foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase, com a derrota de 2 a 1 para o Vasco, no Almeidão, o Tombense, vencendo as duas partidas que disputará nesta semana entra no G-4.

O centroavante Rodolfo, artilheiro do América neste Campeonato Mineiro, comanda o ataque do time na partida deste domingo, contra o Tombense, no Estádio Almeidão, em Tombos

O time de Tombos atualmente ocupa a oitava colocação, mas apenas dois pontos o separam da URT, que é a quarta colocada. O técnico Bruno Pivetti deve manter o mesmo time que perdeu para o Vasco na última quarta-feira.

Classificação

O América tem como um desafio a mais para a partida deste domingo o cansaço, pois sua partida pela oitava rodada foi na última quinta-feira (8). E o resultado foi ruim, pois o time empatou com o Patrocinense por 1 a 1, no Mineirão.

Vice-líder, com 16 pontos, cinco a menos que o Atlético, vencendo o América se garante nas semifinais matematicamente caso a URT seja derrotada pelo Boa Esporte também neste domingo, às 16h, no Estádio Zama Maciel.

De toda forma, mesmo que o time de Patos de Minas vença, com mais três pontos dificilmente o Coelho deixará de disputar uma das semifinais do Campeonato Mineiro.

Para o confronto diante do Tombense, o técnico Lisca, que completa 70 partidas dirigindo o América, tem dúvidas. Na lateral direita, o zagueiro Joseph, que tem jogado improvisado, disputa a vaga com o especialista Diego Ferreira.

No meio, o experiente Marcelo Toscano e o garoto Gustavo disputam a condição de armador das jogadas ao lado de Alê. A força ofensiva americana está garantida com as presenças de Ademir e Rodolfo.

A FICHA DO JOGO

TOMBENSE

Felipe Garcia; David, Wesley, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Paulinho Dias, Jhemerson e Everton Galdino; Daniel Amorim e Rodrigo Carioca. Técnico: Bruno Pivetti

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Joseph (Diego Ferreira), Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Sabino, Juninho, Alê e Marcelo Toscano (Gustavo); Ademir e Rodolfo. Técnico: Lisca

DATA: 11 de abril de 2021

HORÁRIO: 18h15

ESTÁDIO: Antônio Guimarães de Almeida (Almeidão)

CIDADE: Tombos

MOTIVO: 9ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Vivaldi Pedro Baeta

TRANSMISSÃO: Premiere