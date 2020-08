O jogo entre Tombense e Caldense, nesta quarta-feira (5), às 16h, no Estádio Independência, mais que o primeiro finalista do Campeonato Mineiro, decide também o Campeão do Interior do Estado em 2020.

E o time de Tombos entra em campo em ótimas condições para repetir o feito que já alcançou em 2013.

No último domingo, no primeiro confronto entre eles pela semifinal do Campeonato Mineiro e disputa do título de Campeão do Interior, o Tombense venceu a Caldense por 1 a 0, no Independência

Após vencer a partida de ida da semifinal, no último domingo, também no Horto, mas com mando da Veterana, o Tombense será finalista do Campeonato Mineiro e Campeão do Interior até em caso de derrota por um gol de diferença.

Isso porque foi o primeiro colocado da fase classificatória e joga a semifinal, e decisão, caso chegue nela, por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

A Caldense, pode-se dizer que busca o tetracampeonato do interior. Na fórmula atual, conquistou o título em 2004 e 2015, quando foi vice-campeã mineira.

Antes, em 1975, também ganhou a disputa que valia o título de Campeão do Interior de Minas Gerais.

A FICHA DO JOGO

TOMBENSE

Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Ibson, Marquinhos e Cássio Ortega; Rubens e Gabriel Lima. Técnico: Eugênio Souza

CALDENSE

Alyson; Filipe Sousa, Jonathan, Lucas Mufalo e Verrone; André Mensalão, Lucas Silva, João Victor a Nathan; Rafael Rosa e João Pedro. Técnico: Marcus Grippi

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Independência

MOTIVO: Jogo de volta pela semifinal do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Marconi Helbert Vieira

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

TRANSMISSÃO: Premiere