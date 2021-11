No primeiro capítulo da final da Série C do Campeonato Brasileiro, Tombense e Ituano empataram em 1 a 1, no Almeidão, em Tombos, nesse sábado (13).

Os gols saíram no segundo tempo. Everton Galdino abriu o placar para o Gavião Carcará, aos 5 minutos, e o time paulista empatou com Igor Henrique, aos 37.

As duas equipes decidem o título no próximo sábado (20), às 17h, no Novelli Júnior. O vencedor fica com a taça. Se um novo empate acontecer, o troféu sairá da disputa por pênaltis.