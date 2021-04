O empate por 1 a 1 entre Uberlândia e Tombense na manhã deste domingo (18), no Parque do Sabiá, manteve o time de Tombos no Z-4 do Campeonato Mineiro e dependendo apenas de uma vitória sobre o Pouso Alegre, na última rodada da fase classificatória do Módulo II, no próximo domingo (25), às 16h, no Almeidão, para chegar às semifinais da competição.

O atacante Keké se isolou ainda mais na artilharia do Estadual, agora com seis gols, abrindo o placar para o Tombense na primeira etapa, aos 16 minutos.

Na etapa final, o Uberlândia partiu para o sufoco e chegou ao empate aos 29 minutos, com Daniel Costa convertendo pênalti.

O time do Triângulo tinha remotas chances de classificação às semifinais, mas com o empate pode, no máximo, brigar por presença no Troféu Inconfidência, competição que venceu no ano passado após a final contra o Cruzeiro ser cancelada, por causa de um surto de Covid-19 no Uberlândia. A Raposa abriu mão da taça, que ficou com o Verdão.