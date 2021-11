Com o inédito acesso à Serie B do Campeonato Brasileiro já confirmado, a Tombense parte em busca de seu segundo título nacional. Neste sábado (20), o Gavião Caracá encara o Ituano, às 17h, no estádio Novelli Júnior, em Itu, no segundo jogo da final da Série C.

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1, no Almeidão, em Tombos. Um novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Todos os jogadores do Tombense estão à disposição do técnico Rafael Guanaes

Do lado do time mineiro, as esperanças de gol são o meia Everton Galdino, que balançou as redes no primeiro embate e chegou ao oitavo gol na disputa; e o centroavante Rubens, autor de sete tentos na competição.

Já no Galo de Itu, Tiago Marques, artilheiro da equipe paulista na Terceirona, com seis gols, é a principal atração do setor ofensivo.

Arbitragem e transmissão

Valorizando ainda mais a finalíssima, a partida será apitada por Anderson Daronco, integrante do quadro da Fifa e um dos principais árbitros da América do Sul.

O duelo será transmitido pela Bandeirantes e pelo serviço de streaming DAZN.