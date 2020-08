O Tombense saiu na frente na busca por uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Com um gol de João Paulo, que balançou as redes com uma bela cobrança de falta aos 15 minutos do primeiro tempo, o Gavião Carcará venceu a Caldense por 1 a 0, na manhã deste domingo (2), no Independência, no jogo de ida da semifinal do Estadual.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 16h, também no Horto.

Dono da melhor campanha da primeira fase do torneio, o Tombense pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim avança à decisão.

Para a Veterena, apenas um triunfo por dois gols de vantagem o recoloca na final do Mineiro após cinco anos.

Na outra semifinal, Atlético e América se enfrentam neste domingo, às 16h, no Mineirão, no primeiro jogo do confronto que vai definir o adversário de Tombense ou Caldense na busca pelo título.

FICHA DO JOGO

Caldense 0x1 Tombense

Motivo: jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Marco Aurélio Fazekas Ferreira

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva.

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto

Gol: João Paulo, aos 15 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Jonathan e Verrone (Caldense)

Caldense

Alysson; Filipe Sousa, Jonathan, Lucas Mufalo e Verrone; Lucas Silva (Guilherme Martons); André Mensalão (Vini) e Nathan (Gabriel Tonini); João Victor (Franklin), Rafael Rosa e João Pedro (Kaique Maciel). Técnico: Marcos Paulo Grippi.

Tombense

Felipe Garcia; David, Matheus Lopes, Admilton e João Paulo; Rodrigo, Ibson e Marquinhos (Falcão); Cassio Ortega (Jhemerson), Gabriel Lima (Maycon Douglas) e Rubens. Técnico: Eugênio Souza.