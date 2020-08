O Tombense vai decidir o Módulo I do Campeonato Mineiro pela primeira vez na sua história. Time de melhor campanha na fase classificatória da competição, o time de Tombos não teve dificuldade em passar pela Caldense nas semifinais. Nesta quarta-feira (5), garantiu a vaga vencendo por 2 a 0, no Independência, uma partida em que poderia até perder por um gol de diferença.

A vantagem do Carcará é fruto da vitória de 1 a 0 que já tinha alcançado no último domingo (2), também no estádio do Horto, sobre a Veterana.

Cássio Ortega marcou o primeiro gol do Tombense e deu a assistência para o segundo na vitória por 2 a 0 sobre a Caldense, que coloca o clube, pela primeira vez, na decisão do Campeonato Mineiro

Os gols do Tombense foram marcados por Cássio Ortega, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Gabriel Lima, aos 34 da etapa final.

Na decisão, encarando América ou Atlético, o Tombense, por ter sido o primeiro colocado da fase classificatória do Módulo I seguirá com a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

As partidas decisivas do Campeonato Mineiro ainda não têm datas definidas. Nesta quinta-feira (6), a Federação Mineira de Futebol (FMF) vai se reunir com os dois finalistas para tentar acertar as datas, pois no próximo final de semana já começam as disputas das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

O Atlético joga a Primeira Divisão, o América, a Segunda, e o Tombense, a Terceira.

A FICHA DO JOGO

TOMBENSE 2

Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus Lopes (Ramon) e João Paulo; Rodrigo (Maycon Douglas), Ibson, Marquinhos (Falcão) e Cássio Ortega; Rubens (Welberty) e Gabriel Lima (Jhemerson). Técnico: Eugênio Souza

CALDENSE 0

Alyson; Filipe Sousa (Guilherme Martins), Jonathan, Lucas Mufalo e Rafael Rosa (João Pedro); Franklin, André Mensalão (Léo Rafael) e Nathan (Verrone); João Victor e Kaique Maciel. Técnico: Marcus Grippi

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Independência

MOTIVO: Jogo de volta pela semifinal do Campeonato Mineiro

GOLS: Cássio Ortega, aos 27 minutos do primeiro tempo; Gabriel Lima, aos 34 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Marconi Helbert Vieira

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

CARTÕES AMARELOS: Jonathan, Lucas Mufalo, Lucas Silva e Franklin (Caldense)