Um dos maiores jogadores da história do Atlético, o ex-volante Toninho Cerezo, que defendeu o clube de 1974 a 1983 e em 1997, no encerramento da sua carreira, fez uma visita surpresa ao Centro de Experiências da Arena MRV, que está sendo construída pelo clube no Bairro Califórnia. E o destino fez o mascote alvinegro, o Galo Doido, estar no local para receber o craque.

Foi uma coincidência, pois o Galo Doido participava de uma ação promocional do clube. E Cerezo, que estava passando com amigos próximo ao estádio, e resolveu visitar a obra.

O ex-volante, que foi também treinador do Atlético, isso em 1999, já viveu a experiência de jogar numa casa atleticana, nos tempos em que atuava nas categorias de base do clube.

Isso porque no início dos anos 1970, o Estádio Antônio Carlos, em Lourdes, ainda era usado pelo Galo para as partidas das suas equipes de base.

No local atualmente está localizado o Shopping Diamond Mall, que teve metade vendida pelo Atlético com o clube usando o dinheiro na construção da Arena MRV.