O atacante colombiano Duvier Riascos, pelas redes sociais, causou uma polêmica. Ex-Cruzeiro, o jogador não está mesmo nas graças dos torcedores, e em uma dessas "correntes" que tomaram conta da internet nesse período de quarentena contra o coronavírus, um cruzeirense respondeu que o pior atleta que ele viu no clube celeste havia sido Riascos.

Pelo Instagram, então, Riascos respondeu: "Bem, eu era o pior, mas não caí com vocês, tchau, rsrsrs", tripudiou.

O desafio chamado de "Quiz Futebolístico" pede que sejam respondidas algumas perguntas, que vão desde o melhor jogador que passou pelo clube de coração do torcedor até o gol mais bonito que ele viu e o pior jogador.

Polêmico

Riascos chegou ao Cruzeiro em 2015 após ser comprado do Monarcas Morelia, do México. Ele fez apenas quatro jogos com a camisa celeste antes de ser emprestado pelo Vasco da Gama, que foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro naquele mesmo ano.

Na Raposa, Riascos ficou marcado por uma declaração que deixou o torcedor do clube "irado", após um jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.

"Não está normal. Não estou feliz com isso que está acontecendo. Tem que encontrar uma solução, porque não pode tirar minha felicidade para jogar essa me*** aqui”, disse em entrevista à Rádio Itatiaia à época.

Riascos ficou desaparecido por um tempo e chegou a dizer que teria sido ameaçado de morte por causa da declaração. O jogador ainda entrou na Justiça contra o Cruzeiro para conseguir se desligar do clube de forma unilateral.