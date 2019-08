Momento que o torcedor do São Paulo cai da arquibancada do Morumbi. O torcedor foi socorrido e levado para o hospital. pic.twitter.com/pjiTJGG5XA — Liberta Depre (@liberta__depre) August 31, 2019

Durante o jogo em que o São Paulo empatou com o Grêmio em 0x0, neste sábado (31), pela manhã, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, um torcedor do tricolor paulista caiu da arquibancada superior sobre uma adolescente, que estava nas cadeiras inferiores.

Segundo informações divulgadas pelo próprio clube, o homem é Iago de Melo Rios. O nome da adolescente não foi divulgado.

O São Paulo informou que eles passaram por atendimento médico ainda no estádio e foram encaminhados, conscientes, a hospitais da região.

O clube informou ainda que vai prestar a assistência necessária aos dois torcedores.