O relatório da Kroll, empresa multinacional e referência em investigação, due diligence, compliance, segurança cibernética e gestão de riscos de segurança, entregue ao Conselho Gestor do Cruzeiro na última quinta-feira (14), terá o término da sua análise na próxima segunda-feira (18), quando o grupo faz uma reunião e decide os próximos passos. Dois deles já são certos, que é encaminhar todas as conclusões da empresa à Polícia Civil e à 11ª Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas Gerais. Mas o documento deve se tornar público também.

A defesa dentro do Conselho Gestor é de que as conclusões da Kroll sobre a gestão Wagner Pires de Sá sejam do conhecimento do torcedor cruzeirense ainda no início da próxima semana, que é decisiva para a sequência do clube, pois na próxima quinta-feira (21) serão eleitos os novos presidentes não só do Cruzeiro, mas também do seu Conselho Deliberativo.

Além de mostrar ao torcedor quem cometeu irregularidades ou abusou do dinheiro do clube nos últimos anos, o que seria possível com a divulgação do relatório da Kroll, o Conselho Gestor tem no documento uma defesa na busca pelo seguro contra gestão temerária de R$ 20 milhões que o clube tem.

A revelação deste seguro foi feita pelo presidente do Conselho Gestor, Saulo Fróes, em entrevista à Rádio Itatiaia no mês passado.