A manhã de sexta-feira (10) foi bastante tranquila na Cidade do Galo. Contudo, uma voz, incansável, se tornou som ambiente no Centro de Treinamentos do Atlético. Enquanto os jogadores corriam em volta do Campo 5, após realizarem uma bateria de exames de sangue, um torcedor chamou a atenção de todos.

Em cima de um muro, o atleticano gritava a todo instante o nome de alguns jogadores e também do técnico Dudamel. O torcedor, anônimo - a reportagem não tinha acesso ao local onde ele estava -, arrancou risadas ao pedir que o argentino Franco Di Santo conseguisse um autógrafo do camisa 10 Cazares.

Durante toda a atividade, a voz que mais se ouvia era a dele. Vestido com uma camisa do Paris Saint German, da França, e com a do Atlético na mão, ele virou assunto na internet após vídeo divulgado pelo Hoje em Dia.

Apesar de todo esforço para ter a camisa autografada, ele não teve o pedido atendido. Distante dos jogadores, que teriam que subir um barranco para alcançá-lo, o torcedor alvinegro terá que adotar outra estratégia para conseguir o objetivo.