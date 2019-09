O atleticano estará em duas frentes na noite desta quarta-feira (18), pois apesar de seu time não estar em campo, já que a ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Colón, da Argentina, será na quinta-feira, em Santa Fé, serão disputados às 21h30 dois jogos que interessam diretamente ao Galo.

O Corinthians x Independiente del Valle, do Equador, na Arena Corinthians, em São Paulo, será o primeiro duelo entre os dois clubes na briga por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana, dia 9 de novembro, no Estádio Nueva Olla Azulgrana, em Assunção, no Paraguai.

Assim, o torcedor do Atlético ficará ligado na partida, pois estará em campo o adversário atleticano na final do torneio, que é a prioridade do clube nesta temporada, isso, logicamente, se a equipe de Rodrigo Santana passar pelo Colón e se classificar para a decisão do título.

A volta entre Corinthians e Independiente del Valle será na próxima quarta-feira, também às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

No dia seguinte, o Atlético recebe, no mesmo horário, o Colón, no Mineirão, uma vez que o Independência não tem a capacidade mínima de público exigida pelo regulamento da Copa Sul-Americana para receber uma semifinal.

Copa do Brasil

A decisão da Copa do Brasil, que terá seu campeão conhecido nesta quarta-feira, também interessa diretamente ao Atlético, embora ele esteja fora da competição desde as quartas.

A Sul-Americana é a prioridade alvinegra em 2019, e o título garante o Galo na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Mas caso a taça não venha, a vaga no principal torneio de clubes promovido pela Conmebol terá de ser buscada na Série A do Campeonato Brasileiro.

Aí que entra o interesse atleticano no Internacional x Athletico-PR, às 21h30 desta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Por ter vencido o embate de ida, na semana passada, na Arena da Baixada, em Curitiba, por 1 a 0, o Furacão joga por um empate para ficar com o taça. E o Atlético deve torcer contra isso, pois os paranaenses estão atrás dele na classificação do Brasileirão.

Para o Galo, o melhor seria que o Internacional, que é quarto colocado da Série A, com seis pontos a mais do que ele (33 a 27), vença por um gol diferença e conquiste a taça nos pênaltis, ou ganhe por dois ou mais gols de vantagem para ser bicampeão da Copa do Brasil.

Neste caso, o Campeonato Brasileiro de 2019 passa a ter um G-7, pois o Colorado já terá garantido sua vaga na Libertadores do ano que vem pela Copa do Brasil.