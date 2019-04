Alvaro Oliveira, um português fanático pelo Benfica, cruzou parte da Europa de carro para assistir ao time do coração enfrentar o Eintracht Frankfurt, na última quinta-feira, na Alemanha, nas quartas de final da Liga Europa - o problema é que o torcedor errou de cidade e foi parar a 600 quilômetros de distância do local onde a partida foi disputada. Além disso, registrou toda a sua ‘trip’ no Instagram.



O português saiu de Amadora, uma cidade que fica na região metropolitana de Lisboa, e colocou como destino no GPS do celular a cidade de Frankfurt Oder, que fica na antiga Alemanha Oriental. O Eintracht Frankfurt, porém, é da cidade de Frankfurt-Au-Main.



O torcedor do Benfica, que ficou 26 horas na estrada, passou por Espanha, França e Bélgica até chegar na Alemanha, só notou o erro quando chegou ao "estádio" em que achou que ocorreria o jogo e viu que não havia movimento algum, registrando tudo nos "stories" do Instagram.



Depois de perceber que estava no lugar errado, o português e seu amigo voltaram para a estrada e foram para a cidade correta, mas não tiveram muita sorte - eles não chegaram a tempo do início do jogo e seu time acabou eliminado da competição.



Em campo, em um jogo no qual teve um gol irregular não anulado pela arbitragem, o Eintracht Frankfurt venceu o Benfica por 2 a 0 e garantiu classificação às semifinais. Com o resultado, a equipe avançou para encarar o Chelsea, que em outro duelo do dia derrotou o Slavia Praga por 4 a 3, em Londres.



O Eintracht perdeu por 4 a 2 na partida de ida semana passada, e eliminou o time português por causa do maior peso dos gols marcados fora de casa para efeito de desempate em caso de igualdade no saldo.