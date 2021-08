Em 2019, Diego Costa já trajava preto e branco. “Estava num resort com minha família na Bahia e encontrei um torcedor do Galo. Ele apareceu no outro dia e me deu uma camisa que havia me prometido. Botei a camisa e fiquei o dia todo com ela. Camisa bonita. Olha o destino como é. Aconteceu de eu vir para o Galo”, relembrou ele, à TV Galo, na viagem a Belo Horizonte, onde desembarcou nesta terça-feira (17).

O atacante mal vê a hora de estrear, mas está ciente de que vai precisar de um período para aprimorar a forma física. “Estou ansioso, espero que as coisas possam correr bem durante o período de treinos e eu possa estar (pronto) o quanto antes para poder estrear”, disse.

Enquanto isso, vai estar na torcida pelo clube e alimentando cada vez um desejo de longa data.

“Um sonho de jogar um Campeonato Brasileiro, e o sonho era jogar num grande clube. E Deus me abençoou de vir para o Galo, que tem uma Massa impressionante e apaixonada. E acho que vai ser algo lindo”, afirmou.

Após exames médicos, Diego Costa vai assinar contrato com o Atlético até dezembro de 2022.