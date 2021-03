Uma das torcedores mais ilustres e emblemáticas da história do Atlético, a Tia Terezinha foi vacinada contra a Covid-19. E, obviamente, trajava o manto alvinegro enquanto recebia a primeira dose.

Em suas redes sociais, o Galo divulgou essa informação e fotos, salientando a felicidade em ver a torcedora sendo vacinada.

"A Tia Terezinha é uma das torcedoras mais importantes da nossa história. Por muito tempo, organizou as crianças atleticanas para entrar em campo com o time. Hoje ela foi vacinada, usando a camisa do #Galo, e estamos muito felizes por isso. Vacina salva vidas!", escreveu.