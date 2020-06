O presidente Sérgio Santos Rodrigues antecipou em um dia a live semanal que tem feito no Youtube do Cruzeiro por causa do feriado de Corpus Christi (na quinta-feira, dia 11). Por isso, o mandatário celeste anunciou nesta quarta (10) várias novidades, e dentre essas uma chamou basante atenção: a chegada de uma nova mascote para o clube. Trata-se da "Raposona Salomé", que fará companhia aos já existentes Raposão e ao Raposinho.

A criação da mascote acontece para homenagear a torcedora-símbolo do clube, Maria Salomé da Silva, que faleceu em dezembro do ano passado, poucos dias depois de o Cruzeiro ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. O time estrelado era uma das maiores paixões da "Dona Salomé".

"Não precisamos dizer o quanto a Salomé era querida, o quanto amávamos essa torcedora símbolo do Cruzeiro. E conversando com o nosso Marketing, tivemos a ideia de eternizar ainda mais a figura dela no Cruzeiro com essa homenagem. A Raposona Salomé agora faz parte do time de mascotes e é uma representante oficial do Clube, enaltecendo também o nosso time de futebol feminino. Além desse símbolo de amor ao Cruzeiro, com o qual a mascote já nasce, temos que lembrar também o quanto a imagem dela será importante para valorizar a figura feminina dentro do esporte, e em todos os espaços”, disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

Durante a "Live do Presidente", Sérgio Santos Rodrigues afirmou que a ideia para homenagear a "Dona Salomé" veio de uma torcedora do Cruzeiro.