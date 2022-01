Torcedora-símbola do Atlético, Ana Cândida de Oliveira Marques, a Vovó do Galo, faleceu na tarde desta quinta-feira (13). A causa da morte não foi divulgada.

"Viemos com muito pesar informar que nossa querida Vovó do Galo, Ana Cândida de Oliveira Marques, faleceu hoje, às 14h! Nós, familiares e amigos, agradecemos o carinho destinado a ela durante todos esses anos! Família da Vovó do Galo", informou o perfil dela no Twitter.

Dona Cândida tinha 101 anos de idade e foi dedicada torcedora do Atlético. Ela marcou presença em algumas ocasiões no Mineirão no ano passado para acompanhar o time do coração na conquista do bicampeonato brasileiro.

Homenagens à torcera-símbolo do Atlético tomaram conta das redes sociais. Veja algumas abaixo.

O Atlético, em nome de toda a diretoria, funcionários e torcedores, deseja força aos familiares e amigos da dona Ana Cândida, a Vovó do Galo, que nos deixou no dia de hoje. Ela sempre será uma das maiores representações de amor ao Galo em toda nossa história! 🖤🤍 pic.twitter.com/urNTQDOTZW — Atlético 😷 (@Atletico) January 13, 2022

Ana Cândida de Oliveira, mais conhecida como Vovó do Galo, foi torcedora símbolo do Atlético e esteve sempre presente nas arquibancadas com seu carisma e amor.



Nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e torcedores alvinegros pela perda. Descanse em paz, Vovó! 🤍 pic.twitter.com/ez5X9Ufoy0 — Estádio Mineirão (@Mineirao) January 13, 2022

