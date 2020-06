O volante Henrique recebeu mais uma forte demonstração de apoio de torcedores do Cruzeiro após sofrer acidente de carro na estrada do distrito de Casa Branca, em Brumadinho. Nesta segunda-feira o grupo "Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro 1921" fez um banner com mensagem de apoio ao jogador, que deixou o hospital neste começo de semana após dois dias de internação.

"Henrique, nas batalhas dentro de campo e da vida, você nunca estará sozinho. Nós não abandonamos os nossos”, diz a mensagem do cartaz, que ainda traz uma foto do próprio volante com a camisa do Cruzeiro.

O meio-campista passou por um enorme susto na noite da última sexta-feira, quando seu carro caiu em um penhasco de 200 metros de altura na estrada de acesso ao distrito de Brumadinho. Os militares do Corpo de Bombeiros precisaram usar técnicas de rapel para resgatar o jogador, que sofreu o acidente no meio da tarde e só foi resgatado quase no fim da noite.

Ainda não se sabe os verdadeiros motivos do acidente. Informações preliminares apontam que possa ter havido eventual perda de controle da direção por parte do atleta.

No hospital Mater Dei o volante Henrique teve acompanhamento de médicos do Cruzeiro e passou por exames, que não detectaram fraturas ou problemas neurológicos. O jogador sofreu apenas escoriações e recebeu alta nesta segunda-feira de manhã.