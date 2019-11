O técnico Adilson Batista chegou ao Cruzeiro para tentar salvar o clube do rebaixamento com o discurso de união, apoio e confiança da torcida. Entretanto, há torcedores que pensam o contrário e já fazem ameaças pesadas em caso de queda da Raposa à Série B.

A reportagem do Hoje em Dia teve acesso a um vídeo que mostra diálogo entre torcedores e o presidente cruzeirense Wagner Pires de Sá na entrada do Parque Esportivo do Barro Preto, uma das sedes sociais do Cruzeiro. Não se tem a precisa data de gravação do vídeo, mas como o técnico Adilson Batista está nominalmente citado, o conteúdo foi filmado entre a tarde de sexta e a manhã de sábado.

Nesse bate-papo algumas pessoas criticam os jogadores celestes, nominam principalmente Thiago Neves e Fred. E questionam ao mandatário se ele conhece histórias de atletas que morreram por causa de queda de clubes à Segunda Divisão.

“Você já ouviu falar no futebol brasileiro que teve morte de jogador porque teve time rebaixado? Nunca, né? Vai acabar acontecendo isso”, fala um dos presentes na conversa.

As ameaças dos torcedores pela expressão do presidente nas imagens foram ouvidas com certo espanto. A fisionomia do presidente do Cruzeiro, que estava com os olhos “arregalados”, simbolizava certa apreensão.

Na conversa houve até ameaça de confusão com jogadores em caso de rebaixamento.

Nós é o seguinte, nós é torcida (...) do mesmo jeito que a gente pega atleticano de porrada e briga no Brasil inteiro, nós vamos começar a brigar com jogador (sic)”. “Até o início do ano era o melhor time, mas os caras pararam de jogar bola”

Um outro torcedor presente ainda pediu para o presidente passar esse recado.

“Nós quer pegar os jogador mesmo, porque isso que eles estão fazendo com a gente é covardia”, falou.

O presidente logo após essa declaração citou o pênalti perdido por Thiago Neves contra o CSA, lance capital no jogo da última quinta-feira, no Mineirão, que deixou o clube em situação mais complicada ainda no Campeonato Brasileiro.

“Olha o pênalti que ele perdeu lá”, com o torcedor respondendo. “Foi por querer o que ele fez, rapaz”, gritou.

“Fala com eles lá, o gente vocês estão achando que é só futebol, tem muito nego envolvido. Isso aqui é pedrada na cara, pedrada”, insistiu um dos torcedores.

O bate-papo seguiu normalmente, sem violência física, mas com palavras e ameaças que soaram bem fortes.

“Nós sofre pra caramba, nós sofre pra carai, estamos conversando com você na boa (...) É isso aí, Deus abençoa aí. Fala com eles, se cair vai acontecer grave, vai dar coisa ruim, vai dar coisa ruim”, enfatizou.

A conversa ainda teve citações ao técnico Adilson Batista, apresentado na última sexta-feira como o quarto técnico do Cruzeiro na temporada. “Adílson que tinha que ter vindo desde o inicio”, comentou um dos torcedores.

Abel Braga também foi criticado. “Se ele não colocou Arrascaeta e Gabigol para jogar no Flamengo, vai colocar David?”.

O presidente Wagner também citou Rogério Ceni, demitido após conflito com o grupo de jogadores, o último deles envolvendo uma polêmica com o zagueiro Dedé no vestiário do Castelão, após empate em 0 a 0 com o Ceará.

“Se o Ceni tivesse ficado nós não estávamos nessa situação”, afirmou Wagner Pires de Sá.

O torcedor ainda criticou Fred. “É igual carro velho, só serve para garagem”.