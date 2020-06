O presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro convocou associados e conselheiros nesta semana para participarem da elaboração da reforma do Estatuto do clube. O chamamento aconteceu por meio de edital enviado por e-mail aos integrantes dos quadros da agremiação celeste, mas excluiu no primeiro momento, pelo menos no texto original desse edital, torcedores e sócios-torcedores.

Essa exclusão motivou nova manifestação do grupo de torcedores "Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro 1921 (NPFC 1921)" a clamar por participação na comissão que vai propor mudanças no regimento. O NPFC emitiu nota oficial por meio de suas redes sociais e enviou e-mails destinados à "Comissão de Reforma do Estatuto".

"O grupo Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro (NPFC) solicita sua participação na Comissão de Reforma do Estatuto do Cruzeiro. No final de 2019, registramos nosso grupo e buscamos, ali, lutar pela reconstrução da maior instituição esportiva de Minas Gerais. Não temos cunho político e não queremos privilégios, queremos exclusivamente um Cruzeiro limpo, transparente e vencedor!", diz parte da nota do NPFC.

As sugestões de associados e conselheiros suplentes, efetivos, natos e beneméritos, todos citados no "Edital de Convocação dos Associados e Conselheiros", podem ser enviadas à comissão a partir desta quarta-feira (17) por e-mail criado especificamente para receber tais propostas de melhoria. O prazo foi estabelecido pela presidência do Conselho Deliberativo que pretende, segundo o documento, "elaborar um estatuto moderno, participativo, eficiente e transparente, sendo certo que todas as sugestões e propostas serão apreciadas pela Comissão de Reforma do Estatuto".

A exigência do NPFC em participar desse grupo que analisará o novo estatuto é para, segundo o próprio coletivo de torcedores, dar voz ativa aos cruzeirenses da arquibancada e não só beneficiar o clube com o dinheiro investido em produtos oficiais ou ingressos de jogos.

"Queremos participar não só financiando, colocando nosso dinheiro, como também queremos ter voz ativa e brigaremos incessantemente por isso! Nossa solicitação é termos quatro representantes, torcedores, e participar em alto nível de todas as reuniões e estudos para a modernizar o estatuto. Teremos a oportrunidade de, em conjunto com os competentes conselheiros esolhidos, demonstrar a visão do torcedores em alguns aspectos, além de levar ao torcedor a visão dos representantes do clube. Com isso, aguardamos o breve retorno e a decisão da nossa participação acatada. Com todos nosso atos seguindo nossos princípios de transparência, tornaremos este documento público a nossa torcida e a toda imprensa", contempla outra parte da nota.

Responsáveis pelos protestos que pressionaram o ex-presidente Wagner Pires de Sá à renúncia no fim de 2019, o NPFC mantém o discurso de fiscalizar os dirigentes do Cruzeiro.

"Nossos movimentos sempre foram identificados, e nossa missão é muito clara: defender a instituição Cruzeiro Esporte Clube; exigir transparência das pessoas que estão à frente do Cruzeiro Esporte Clube; fiscalizar toda e qualquer pessoa que represente o Cruzeiro Esporte Clube; um clube democrático, saneado, transparente, que busca se modernizar e que jamais pode ser resumido aos conselheiros, sem nenhum demérito aos nobres representantes, mas, nós, torcedores, somos a razão do clube, o maior patrimônio", postaram.

A torcida,maior patrimônio do CRUZEIRO,não aceita ficar de fora deste momento histórico! Não abriremos mão de fazer parte da Comissão de Modernização do Estatuto!Queremos democraticamente participar em alto nível,de todas as reuniões,para representar os 9 milhões de cruzeirenses! pic.twitter.com/wvTZ4yQII2 — Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro (@NPFC1921) June 17, 2020

Palavra oficial

Paulo Pedrosa, presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, explicou que os torcedores também podem enviar sugestões para a análise do novo Estatuto do clube no email divulgado no documento enviado aos conselheiros. Entretanto, o que causou confusão inicialmente, é que essa possibilidade de torcedores comuns enviarem propostas não está clara no documento, que cita apenas associados e/ou conselheiros.

"Em relação as proposta de torcedores, sócios e conselheiros, todas as propostas estão sendo dirigidas e encaminhadas aos membros da comissão da reforma do Estatuto através do e-mail: estatuto@cruzeiro.com.br. Está comissão é totalmente independente. Nós membros da mesa diretora não iremos opinar em relação a qualquer proposta", garantiu Pedrosa em resposta ao Hoje em Dia.

Sobre a participação efetiva de torcedores na Comissão da Reforma do Estatuto, até a publicação desta matéria o presidente não havia se pronunciado. O espaço está aberto, inclusive, para a inserção da resposta de Paulo Pedrosa, assunto de interesse dos torcedores do Cruzeiro.

Voz ao torcedor

Apesar da garantia dada por Pedrosa os torcedores já haviam ganhado o apoio de um conselheiro específico do clube. Alysson Caires, que concorreu às eleições para presidência do Conselho Deliberativo cruzeirense na chapa de Giovanni Baroni, abriu um canal para juntar sugestões de torcedores.

Caires postou em seu Twitter particular uma mensagem explicando como o torcedor poderia sugerir mudanças no estatuto. Ele abriu um canal extraoficial, um e-mail, para coletar propostas de torcedores comuns.

"Penso hoje, efetivamente, que tenho que dar voz ao torcedor. Ideal é que fosse por meio do estatuto, mas como isso não acontece ainda, pensei em tomar atitudes próprias para dar voz à torcida. De ontem (terça-feira, 16 de junho) para cá o Twitter, Instagram, e-mail estão bombando. Em 24h eu recebi mais de 90 e-mails. Juntando mensagens de Instagram e Twitter deve ter passado de 200 sugestões. A minha ideia é estabelecer o dia 24 de junho para receber essas mensagens e começar a fazer filtro das sugestões comuns. Outras sugestões eu vou propor debate, como a questão do voto para sócios-torcedores, para que possamos chegar a uma proposta única e democrática", explicou em entrevista ao Hoje em Dia.

O conselheiro afirma que após episódios e até ameaças que sofreu de membros da antiga gestão o fizeram refletir sobre o seu papel no Conselho Deliberativo. Tanto que foi candidato em uma das chapas derrotadas na última eleição.

"Antes de ser conselheiro eu sou torcedor, tento me colocar no lugar do outro. Quando eu era torcedor comum, de arquibancada, às vezes mandava e-mail para o clube e não tinha retorno, ligava para um telefone que nao atendia, e isso gerava angústia e frustação. Depois do que vivemos em 2018 e 2019, eu que assinei a lista do Itair (Machado, ex vice de futebol que foi apoiado por conselheiros após ser afastado do cargo pela Justiça) fiz uma reflexão sobre minha conduta. Tenho que fazer por onde honrar esse título de conselheiro", disse Caires.

Uma hashtag foi criada por alguns torcedores na intenção de engajar mais pessoas na ideia de Allyson Caires. Agradeço aos que lançaram a #ParticipaTorcedor. Espero que seja um marco na democratização do Cruzeiro. Não adianta fazer campanha falando que o "CRUZEIRO É DA TORCIDA" e na hora da verdade nenhum torcedor ser convidado a participar da comissão que irá reformular o estatuto", postou o conselheiro na tarde desta quarta.

Os torcedores que quiserem enviar sugestões, estou aberto a representá-los.

Vou fazer um levantamento das ideias em comum e apresentar como sugestão de mudança estatutária.

Enviem suas sugestões para: estatuto.allysoncaires@gmail.com

Receberei sugestões até dia 24/6.

Deem RT. pic.twitter.com/GSI6BqsBCu — Allyson Caires (@allyson_caires) June 16, 2020

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente da Comissão de Reforma do Estatuto, José Eustáquio Lucas Pereira, disse que o direito a voto para sócios nas eleições presidenciais será tratado "com muito carinho".

Os associados e conselheiros terão a oportunidade de dar sugestões para a reforma do Estatuto. A participação de mais pessoas com direito a voto será analisada e proposta pela comissão de reforma levando-se em consideração as sugestões recebidas, bem como os interesses do clube. O que posso adiantar neste momento é que a questão será bem apreciada pela comissão, com muito carinho e muito zelo. Não há como eu adiantar o meu posicionamento e o da comissão de reforma antes de ouvir as propostas e sugestões de todos”, explanou José Eustáquio.