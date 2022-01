Torcedores do Atlético fazem doações para as vítimas das chuvas em Minas Gerais no início de 2022

Em ação promovida pelo Instituto Galo, em parceria com o Sesc e a Auto Truck, os torcedores do Atlético participam de ação para arrecadar doações para as vítimas da chuva em Minas Gerais. A campanha em prol dos desabrigados é realizada antes da partida contra o Tombense, na tarde deste sábado (29), no Independência.

Roupas, água mineral, materiais de limpeza, itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis são recebidos por três caminhões que estão nos arredores do estádio e servem como pontos de coleta para os torcedores.