Na expectativa pela primeira final internacional da equipe, os torcedores do Colón, da Argentina viveram uma situação inusitada, nessa quinta-feira (26), em Belo Horizonte.

Aparentemente, alguns torcedores do clube argentino confundiu o local da partida - que vai ser disputada no Mineirão - e foram para o Independência, onde o Galo costuma mandar seus jogos.

O flagrante foi resgistrado por algumas pessoas que moram na região do estádio do Horto, que se depararam com os "hinchas" do Colón, nas redondezas da avenida Silviano Brandão, principal avenida de acesso ao Indepa.

Lembrando que, por determinação do regulamento da Copa Sul-Americana, para estar apto a receber duelos pela semifinal do torneio, o estádio tem que ter capacidade para no mínimo 30 mil torcedores, o que fez o Alvinegro migrar para o Gigante da Pampulha.

O duelo desta quarta está marcado para às 21h30, e o Atlético precisa reverter a vantagem construída pelo time argentino, que venceu o jogo de ida, em Santa Fé, para avançar à final do campeonato.

Desvio de 500 km

A confusão em relação ao estádio em que será disputada a partida, não foi a única anomalia que a torcida do Colón vivenciou para prestigiar o time na capital mineira.

Segundo alguns fãs da equipe argentina que chegaram ao Mineirão no início da noite, o motorista de um ônibus que levava um grupo de torcedores de Santa Fé a Belo Horizonte, confundiu o caminho, e

desviou o percurso em mais de 500 quilômetros, quase chegando ao Peru.

Felizmente para todas as partes, os torcedores chegaram em segurança em BH, e a tempo de acompanhar o confronto no Mineirão.