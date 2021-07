Após a invasão de uma torcida organizada na Toca II, nesse domingo (18), e a tentativa de uma manifestação em Confins, alguns torcedores do Cruzeiro foram ao Boulevard Shopping, na região Leste de Belo Horizonte, onde fica a Sede Administrativa da Raposa, para protestar contra a gestão de Sérgio Santos Rodrigues.

Em contato com o Hoje em Dia, a assessoria de imprensa do shopping disse que a manifestação estava sendo realizada do lado de fora do Boulevard, assistida e monitorada pela Polícia Militar (PM).

Indagada se o shopping havia emitido uma ordem para impedir a entrada de pessoas utilizando camisa do Cruzeiro, a assessoria negou veementemente essa versão. Segundo ela, ninguém está proibido de andar pelas dependências do Boulevard com trajes de clubes de futebol.

A reportagem apurou, em seguida, que a PM está no Boulevard Tower, em diálogo com os torcedores que adentraram o local onde fica a Sede Administrativa da Raposa.