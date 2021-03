Mesmo em meio a um momento de pandemia, com números recordes de pessoas contaminadas e óbitos por Covid-19, torcedores do Cruzeiro estiveram presentes no entorno do Mineirão, muitos deles sem máscara e sem respeitar o distanciamento, para recepcionar a delegação celeste que chegou ao palco do duelo deste domingo (14) com o Athletic.

Com quatro pontos e em sexto lugar, a Raposa precisa bater o oponente da vez para chegar ao G-4 do Campeonato Mineiro. O Athletic (seis pontos), por sua vez, se garante no G-4 ao fim da quarta rodada se, no mínimo, obter um empate.