Torcedores celestes se concentraram na Praça Sete para iniciar um protesto. No fim da tarde desta terça-feira (27), dezenas de cruzeirenses já marcavam presença no Pirulito e também nos quarteirões nos arredores do local. Eles saem de lá em direção à Sede do Barro Preto.

Os torcedores fazem várias reivindicações. Entre elas: a expulsão de todos os conselheiros que foram remunerados; a saída de Wagner Pires de Sá, Serginho e Hermínio Lemos do quadro de associados, exigem investigação da gestão Gilvan de Pinho Tavares; e a participação efetiva da torcida nas eleições do clube, com direito a voto.

Na concentração na Praça Sete, os cruzeirenses cantaram o hino da Raposa e outros temas em amor à agremiação.

Parte do trânsito foi parcialmente fechado em função dessa manifestação.