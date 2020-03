Torcedores do Villa Nova encontraram uma forma para acompanhar a partida entre o Leão e Atlético, logo mais às 19h, terá acontecerá com portões fechados. A ausência de público faz parte dos esforços de combate à Pandemia do coronavírus COVID-19 e mitigar uma possível disseminação do vírus. Assim a rodada do Campeonato Mineiro terá jogos com portões fechados.

🐓🦠🦁 Aqui em Nova Lima será assim: torcedor do @villanovaacmg improvisa para assistir o jogo contra o @Atletico bem na porta do Alçapão do Bonfim. Tem telão e tudo mais! | @jornalhojeemdia pic.twitter.com/WAGTUmLz00 — HENRIQUE ANDRÉ (@ohenriqueandre) March 14, 2020

Mas nem por isso o torcedor deixará de ver o jogo. Em Nova Lima, pertinho do estádio Castor Cifuentes, torcedores improvisaram um telão com projetor para transmitir a partida via canal fechado. Até mesmo uma antena da operadora foi montada de forma improvisada sobre um carro para gerar o sinal. O veículo manobrava para encontrar o sinal.

De acordo com os torcedores que improvisaram o telão, cerca de 100 torcedores são esperados. "A gente sabe do problema do coronavírus, mas a paixão pelo Villa é maior e isso não vai estragar. Colocamos o projetor para assistir ao jogo. A gente não vai abandonar o Villa", explica Marcos, que ajudou na organização da transmissão, que será acompanhada de churrasco, bateria e fogos.