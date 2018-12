Um Natal mais feliz para mais de duzentas crianças carentes de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Este foi o resultado da ação da Torcida Organizada Pavilhão Vermelho, apaixonada pelo Villa Nova, que movimentou a cidade no último final de semana.

A iniciativaa, tocada pelos jovens torcedores do Leão do Bonfim, arrecadou brinquedos para as crianças hospitalizadas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes (único hospital SUS de Nova Lima) e para mais dois bairros carentes da cidade: bairro Vale da Esperança e bairro Mingú.

Ao todo foram beneficiadas 220 crianças, que receberam a visita do Papai Noel levando brinquedos e guloseimas e também o som da bateria da Pavilhão Vermelho.