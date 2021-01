Um dos grandes ídolos da história atleticana, Ubaldo Miranda, mineiro de Divinópolis, completa 90 anos no próximo dia 19 de julho. Mas um grupo de torcedores pretende antecipar o presente ao craque, que na reta final do Brasileirão ficou sem televisão para sua maior diversão, que é ver os programas esportivos e os jogos do Atlético.

Diante da situação, foi criada uma vaquinha virtual para que torcedores possam colaborar na compra de um aparelho novo para o atacante dos “gols espíritas”, pois ele tinha a capacidade de colocar na rede adversária bolas consideradas perdidas.

Campeão mineiro em 1950, 1952, 1953, 1954, 1955 e 1958, ele integrou alguns dos maiores esquadrões da história alvinegra num dos momentos de maior hegemonia do clube no futebol mineiro, que foi na chamda Era Independência, quando o Gigante do Horto era o maior estádio de Belo Horizonte.

Confira o texto que pede a doação dos torcedores:

POVO, a situação é a seguinte: este ano nosso ídolo Ubaldo completa 9 décadas e seu único lazer é assistir aos jogos do GALO e a programas esportivos para acompanhar as notícias do clube.

Acontece que a televisão dele queimou. Como não tem condições para comprar outra, tivemos a iniciativa de organizar esta Vakinha para fazer uma SURPRESA e retribuir em MASSA um cadim de tudo que fez pela nossa história.

A TV que planejamos comprar é uma LG de 43 polegadas, que hoje (25/01) está na casa dos R$1.900. Para pagar os custos financeiros do Vakinha, estipulamos o valor de R$2.150 como meta (há uma taxa de 6,4% e de R$0,50 por doação e outros R$5,00 para o saque/transferência ao final do processo).

Tão logo consigamos os recursos financeiros e ele receba a televisão, a entrega será documentada.

Bora fazer esse golaço porque ele merece demais da conta!

Para fazer sua doação, clique aqui.