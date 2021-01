A bronca de parte da torcida do Atlético destinada ao goleiro Everson tomou outra proporção neste início de semana. O perfil no Instagram da esposa do arqueiro, Rafaela, recebeu várias mensagens contra o jogador do Galo, sendo algumas delas ofensivas.

Por outro lado, ela ganhou o apoio de pessoas próximas e de outros torcedores alvinegros que não estavam de acordo com os comentários.

“Abri um espaço democrático para quem quisesse falar. Minha intenção era justamente que todas as opiniões fossem dadas no local certo. (...) Estou feliz com o apoio e com o carinho que recebi. Porém, quero deixar claro que meu Instagram não tem essa proposta (de ofensas), não reforcemos uma guerra que não existe. Eu faço parte da vida pessoal do ser humano Everson e não acho justo que isso seja invadido”, desabafou Rafaela.

Uma das mensagens de um dos perfis do Instagram dizia: "Você pode fazer o bem de 8 milhões de pessoas? Pede seu marido pra sumir do Atlético”. Ao que a esposa do goleiro respondeu: "Eu até poderia. Mas não vou. Porque não posso mexer na história que Deus escreve para cada pessoa. Infelizmente, como você deve ter percebido, nem você também".

Outro torcedor disse: "Como é ser esposa de um dos piores goleiros que já passou no Atlético?”. A resposta: "Eu não sou casada com o pior goleiro nem com o melhor. Sou casada com o Everton Felipe. (Ao menos é isso que consta na minha certidão de casamento), e isso é incrível para mim. Saber que quem volta pra casa todo dia é um homem trabalhador que erra e acerta como qualquer outro buscando sempre o melhor para si e seus companheiros".