As vendas de ingressos para a primeira partida da final da Superliga, entre Dentil Praia e Itambé Minas, tiveram início na manhã dessa segunda-feira (15). O duelo de domingo (21) entre as equipes mineiras está marcado para o Mineirinho e terá início às 11h.

Os torcedores podem adquirir suas entradas pela internet no site EVENTIM ou fisicamente nas sedes do clube na capital. Os valores são R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira). Estão disponíveis ingressos de meia-entrada para os dois setores. Ainda há o espaço Premium, que custa R$ 100, com direito a Open Bar e Open Food a partir das 10h, no dia da partida.

Todo o acesso dos torcedores no domingo será realizado pelo portão 7 do Mineirinho, localizado na avenida Abrahão Caram.

O segundo jogo do confronto será realizado em Uberlândia, no ginásio do Sabiazinho, na sexta-feira (26) e, caso necessário, por ter melhor campanha na competição, o Minas joga a terceira partida novamente no Mineirinho.

Para se ambientar ao palco da grande decisão, a equipe do técnico Stefano Lavarini realiza treino no Mineirinho nessa segunda-feira (15).

Confira os detalhes da comercialização dos ingressos para a final:

Pontos de venda físico:

Minas I – Bilheteria da Arena MTC (rua da Bahia, esquina com Antônio de Albuquerque), de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h.

Minas II – avenida Bandeirantes, 2.323) de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h.

Loja física da Eventim – Shopping 5ª Avenida (rua Alagoas, 1.314), de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Sábado, das 10h às 16h.

*Sócios do Minas também podem adquirir ingressos nas centrais de atendimentos dos Minas I e II.

Pela Internet: Site EVENTIM