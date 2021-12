A diretoria do Atlético ainda não oficializou uma celebração para o título do Campeonato Brasileiro, mas torcedores já providenciaram a organização de uma festa. O palco será a Praça da Savassi. O evento “Eu Acreditei, o Dia do Bi Chegou!”, organizado por Amandio Lessa e a JP Cultural, será neste domingo (5), a partir de 13h.

Uma superestrutura será montada com trio elétrico, painéis de LED, área de alimentação e banheiros químicos. A festa é gratuita e contará com forte esquema de segurança. Será necessário apresentar documento de identidade e comprovante de vacinação para participar.

O pré-jogo começará a partir das 13h com DJ aquecendo a torcida para acompanhar a transmissão de Atlético x Bragantino, nos telões de LED instalados em pontos estratégicos da praça.

Logo após o jogo, grandes atrações musicais e convidados especiais, incluindo jogadores do Atlético de 1971, sobem no trio elétrico para comandar a festa alvinegra. Isso tudo independentemente se o Galo será ou não campeão até lá.

Serviço:

Festa Atleticana: Eu Acreditei, o dia do Bi chegou!

Local: Praça da Savassi – BH/ MG

Horário: a partir das 13 horas

Aberto ao público: gratuito