O Conselho Azul, formado pelas torcidas organizadas do Cruzeiro, protocolou nesta segunda-feira (11), na secretaria do clube, pedido de impugnação da candidatura da chapa “Somos Todos Cruzeiro”, inscrita para concorrer à presidência do Conselho Deliberativo da Raposa. O motivo da solicitação, segundo documentos entregues pelos torcedores, é que o conselheiro Paulo Pedrosa, cabeça da chapa, "não tem idoneidade para ocupar tal cargo".

Um documento de seis páginas assinado pelas principais torcidas organizadas do Cruzeiro foi encaminhado ao Conselho de Ética e Disciplina. Os torcedores juntaram informações que apontam que Paulo Pedrosa responde a 56 processos jurídicos, segundo a própria carta enviada pelo Conselho Azul.

"O Conselho Azul - Conselho composto pelas torcidas organizadas do Cruzeiro Esporte Clube através de seus diretores e associados ao clube, vem muito respeitosamente perante este Conselho de Ética, Disciplina e Corregedoria, apresentar impugnação em desfavor do conselheiro candidato Sr. Paulo César Pedrosa, bem como sua chapa, que assim o faz em decorrência das questões de fato e de direito articuladas (sic)", diz o início do documento escrito pelas torcidas.

O pedido de impugnação acontece após matéria veiculada pelo Uol. O portal noticiou que antes da eleição de Paulo Pedrosa ao Conselho Fiscal do Cruzeiro o conselheiro não havia apresentado documentos para confirmar certidões negativais criminal e cível. E que o próprio Pedrosa apresentava execuções fiscais em seu nome desde 1996, o que poderia impedi-lo de se candidatar à presidência do Conselho Deliberativo na eleição de 21 de maio.

O Uol aponta que Pedrosa tem em seu nome três execuções fiscais, uma em 10 de outubro de 1996, outra em 31 de maio de 2006 e uma outra em 24 de agosto de 2011. Tudo isso contraria o estatuto do Cruzeiro, que prevê que conselheiros com decisão judicial transitada em julgado não pode disputar eleições e nem ocupar cargos de superintendente ou diretor no clube. Como citado no artigo primeiro, parágrafo terceiro, do documento que rege a agremiação estrelada.

Veja abaixo o que diz o estatuto

§ 3.º Não poderá disputar eleição no Cruzeiro Esporte Clube nem ocupar cargo de Superintendente ou Diretor, quem incorrer nas vedações previstas na Lei Complementar nº 64, de 18/05/1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135, de 04/06/2010, e perderá o cargo o Dirigente ou Conselheiro que vier a ser condenado, em decisão judicial transitada em julgado, por crime enumerado na alínea “e” do art. 1º da Lei Complementar nº 64.

Pedido do Conselho Azul

A carta enviada pela representatividade das torcidas organizadas ao Conselho de Ética do Cruzeiro cita ainda que os processos judiciais de Paulo Pedrosa são de "ordens fiscais", e lembra que o candidato à presidência do Conselho Deliberativo do clube ocupa um cargo no Conselho Fiscal, que, segundo os próprios torcedores, "não poderia exercer" por causa das evidências levantadas pelo grupo.

O Conselho Azul ainda encaminhou ao Hoje em Dia um texto que explica o motivo do pedido da impugnação da chapa "Somos Todos Cruzeiro", composta inda pelos conselheiros Nagib Simões, Evandro Vassali e Marcos Edmundo Lambertucci. Os responsáveis por assinar o documento, além de membros de organizadas, também são associdados do clube.

"Ao longo de 99 anos a torcida do cruzeiro viveu inúmeros momentos de glórias . E no ano de 2019 teve um capítulo doloroso que através de dirigentes incapacitados e mal intencionados marcharam a nossa história. Pensando em tudo que vivemos e na intenção de nunca mais deixar acontecer tais fatos ,estaremos sempre vigilantes para que não tenhamos novamente pessoas má intencionadas e de reputação duvidosa ocupando cargos dentro do clube. Entramos hoje para o cenário politico do clube, onde por meio de diversos associados do clube ,nos do CONSELHO AZUL formado por Torcidas organizadas do Cruzeiro, fizemos formalmente o pedido de impugnação da candidatura de toda chapa “Somos todos Cruzeiro” encabeçada por Paulo Pedrosa devido o mesmo não ter lisura e nem idoneidade para ocupar tal cargo (sic)", diz o texto.

Outro lado

A reportagem procurou o conselheiro Paulo Pedrosa, que afirmou estar tranquilo quanto ao pedido dos torcedores, e disse que não existe chance de impugnação de sua chapa.

"Sei bem de onde parte isso, sei quem está por trás disso, mas não vou responder. Articulação politica dos meus adversários, totalmente isso. Não tem condenação. Meu caso é igual ao do prefeito que devia IPTU, lembra?" disse citando o caso de Alexandre Kalil, que tinha dívidas tributárias com o município de Belo Horizonte.

A unica chapa que apresentou todas as certidões negativas cíveis e criminais foi a nossa. Ninguém chita cachorro morto, eu estou tranquilo, trabalhando, convesando com conselheiros. A gente disputa eleição é para vencer e não para perder. Com humildade, dedicação, respeitando o contraditório. Já teve torcedor que me ligou hoje dizendo que tem uma bomba para soltar, não sei de quem, contra quem, e que essa bomba sairia amanhã. Não sei o que é. Não faço isso (detonar adversários) para mim as chapas têm que disputar eleição na legalidade democrática. Não tenho nada contra candidato, contra ninguém, estou tranquilo", disse ao Hoje em Dia.

Veja o documento que o Conselho Azul protocolou na secretaria do Cruzeiro