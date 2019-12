Os protestos da torcida do Cruzeiro contra a atual diretoria do clube continuam. Na noite desta quarta-feira (18) os torcedores se manifestaram na porta da casa do presidente Wagner Pires de Sá.

É o terceiro protesto que acontece pró-renúncia. E com instrumentos de percussão, os cruzeirenses tiraram o sossego dos moradores do edifício onde reside o dirigente celeste.

“Ão, Ão, Ão, renuncia seu ladrão”, “você vai morrer, sai do Cruzeiro” e “se não renunciar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar” foram músicas cantadas pelos torcedores, que não se esqueceram nem da esposa de Wagner Pires de Sá. Ela teve o nome gritado diversas vezes de forma pejorativa.

Durante o protesto vários motoristas que passavam de carro na rua buzinavam e acenavam para os torcedores.

Houve um fato curioso. Por volta de 21h, funcionários da concessionária de limpeza urbana passaram com o caminhão da coleta de lixo. Nesse momento alguns torcedores gritaram: “Leva o lixo do Wagner Pires”.

Enquanto o caminhão passava os torcedores esticaram uma faixa: “Fora Wagner! Cruzeiro é do povo!”

Durante todo o protesto vários seguranças particulares ficaram posicionados em frente ao edifício para proteger o local. Foguetes e bombas foram estourados com pouco intervalo entre um estouro e outro. E isso fez com que duas viaturas da Polícia Militar se deslocassem até o local do protesto.

“Se tiver mais bomba, foguete e se a gente tiver que voltar, vamos usar a força para tirá-los daqui. Combinado?”, disse um sargento da PM.

Os militares foram embora por volta de 20h10 e ficaram em ronda no monitoramento do local. O relógio marcava 21h20 quando eles retornaram para observar o andamento do protesto, que começou a se dispersar também nesse horário.

Era 21h39 quando uma outra viatura, dessa vez do batalhão Rondas Táticas Metropolitanas”, apareceu. Com uma freada brusca, o veículo parou, os militares desceram e obrigaram os torcedores a encerrar o protesto.

A justificativa dada pelos militares foi de que moradores estavam discando para o 190 reclamando de perturbação.

Terceiro protesto

Esse foi o terceiro protesto dos torcedores, que prometem mais e mais manifestações até que a cúpula presidencial do Cruzeiro renuncie.

A primeira manifestação aconteceu na sexta-feira, dia 13 de dezembro. Os torcedores protestaram em frente ao prédio da sede administrativa do clube, no Barro Preto. Wagner Pires foi também o maior alvo.

Um cartaz com o rosto do presidente fantasiado de Rainha da Inglaterra apareceu no protesto, que contou com um “laranjaço”

Alguns torcedores jogaram bagaços de laranja no banner, relembrando uma frase do próprio Wagner Pires de Sá, que chegou a dizer que o Cruzeiro era “bagaço da laranja”.

A segunda manifestação aconteceu em três locais: sede administrativa, porta do parque aquático do Barro Preto e até em frente ao prédio do vice-presidente Ronaldo Granata.

Nessa manifestação os torcedores levaram um caixão e promoveram um velório simbólico da diretoria do Cruzeiro.