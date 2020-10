O Atlético segue as vendas das cadeiras cativas da Arena MRV, previstas para serem entregues na metade de 2022. Desta vez, a comercialização está aberta aos torcedores não associados ao programa Galo na Veia.

De acordo com o clube, já são mais de mil cadeiras vendidas até o presente momento e, para João Márcio Coelho, gerente de Marketing da nova casa dos alvinegros, significa um grande passo para a realização do sonho de ter o estádio concluído dentro do prazo.

“Esse recurso que a gente vai receber com a venda das cadeiras e camarotes vai nos ajudar demais a manter o ritmo das obras. A construção do estádio está em ritmo acelerado e agente quer manter dessa forma. Portanto, é fundamental que a Massa nos apoie adquirindo as cadeiras e camarotes para a gente poder continuar nesse ritmo”, disse em entrevista à TV Galo.

“Começamos a vender as cadeiras cativas da Arena MRV para uso por 15 anos e, ontem (26), a gente abriu para quem não é sócio GNV. O primeiro período da venda foi exclusivo para GNV Preto, depois Preto e Prata e, por último, Preto, Prata e Branco. Então, ontem, a gente abriu para o público que não é sócio. Estamos felizes com as vendas, a gente passou de mil cadeiras cativas, de um total de 4.500 cadeiras”, acrescentou.

Para os atleticanos interessados em garantir desde já seu lugar na Arena MRV, por 15 anos, são diversas formas de pagamento, inclusive financiamento em 60 parcelas de R$ 791, pelo Banco BMG.

A Arena MRV financiará em 5, 10, 15 ou 20 vezes, sem juros, e em 30 vezes, com juros. Pelo Banco BMG, o financiamento será em 36, 48 ou 60 vezes. Como o prazo para a análise de crédito é de até 5 dias úteis, é recomendável que o atleticano abra sua conta com antecedência.

O torcedor que adquirir uma cadeira cativa na Arena MRV poderá assistir a todos os jogos oficiais com mando do Galo por 15 anos, na arquibancada oeste inferior, sem precisar adquirir ingressos, com conforto e uma excelente vista do campo.

Serão duas áreas de cadeiras cativas nos melhores lugares da Arena. As cadeiras do Setor I custam R$ 40.980,00, serão numeradas e poderão ser identificadas com o nome que o titular escolher. No Setor II, as cadeiras custam R$ 30.980,00 e não serão numeradas, ou seja, o assento será livre, de modo que os torcedores poderão assistir aos jogos em qualquer lugar que estiver disponível.

O proprietário de uma cadeira cativa na Arena MRV ainda terá preferência na compra de ingressos para shows e eventos durante toda a vigência do contrato.

RESUMO DOS SETORES, LOCALIZAÇÃO E PREÇOS

SETOR I

Cadeiras numeradas

Seu nome gravado na cadeira

Localização no meio do campo

Pagamento com cartão de crédito (usando limite da parcela) ou boleto

Preço: R$ 40.980,00

À vista: com 7% de desconto, R$ 38.111,40

Até 20x de R$ 2.049,00 (sem juros)

Em 30x de 1.639,20 (com juros)

Até 60x de R$ 1.046,30 (com juros, para clientes BMG)

SETOR II

Cadeiras livres

Localização a partir da intermediária do campo

Setor com espaço para PCR (portadores de cadeira de rodas)

Pagamento com cartão de crédito (usando limite da parcela) ou boleto

Preço: R$ 30.980,00

À vista: com 7% de desconto, R$ 28.811,40

Até 20x de R$ 1.549,00 (sem juros)

Em 30x de 1.239,20 (com juros)

Até 60x de R$ 791,00 (com juros, para clientes BMG)