As dívidas do Cruzeiro deixam o torcedor apreensivo e por causa do passado recente do clube um grupo representativo da torcida enviou um recado direto à mesa do Conselho Deliberativo estrelado: assistir reuniões importantes para o futuro da instituição.

A vontade parte do "Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro 1921" (NPFC), grupo que coordenou manifestações em 2019 para a renúncia do então presidente Wagner Pires de Sá.

Em uma postagem no Twitter o NPFC demonstrou interesse em acompanhar de perto os encontros dos conselheiros, responsáveis por decidir praticamente tudo da vida do Cruzeiro.

"A torcida do Cruzeiro quer saber a posição dos conselheiros. Queremos assistir a reunião que será decidido pelos conselheiros o futuro do clube. Aliás, queremos assistir todas as assembleias", cobraram nas redes sociais.

No dia 3 de agosto o Conselho do Cruzeiro vai discutir um assunto de enorme importância. Em assembleia extraordinária os conselheiros decidirão se a sede Campestre 2 poderá ou não ser vendida. O dinheiro, segundo o presidente executivo do clube, Sérgio Santos Rodrigues, será utilizado para pagar dívidas. Para essa reunião haverá discussão sobre transmissão no canal oficial do clube no Youtube.

"A cobrança em cima dos conselheiros será eterna", garantiu o grupo NPFC

O Hoje em Dia perguntou ao presidente do Conselho Deliberativo sobre o pedido dos torcedores. A reportagem ainda não recebeu a resposta sobre o assunto.