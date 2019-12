O espírito natalino e a solidariedade tomou conta de torcedores do Cruzeiro. Sabendo do momento difícil pelo atraso no pagamento de salários e do 13º dos funcionários do clube, um grupo de cruzeirenses se uniu para tentar viabilizar uma distribuição de cestas com mantimentos aos trabalhadores que recebem menores salários.

A ação já conta com grande apoio de torcedores que estão doando quantia em dinheiro também para auxiliar nas doações.

Segundo informações preliminares, um empresário cruzeirense se prontificou a entregar 300 cestas básicas nas sedes do clube.

