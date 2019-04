Embalados pelo grande momento do time, que está invicto na temporada, os torcedores do Cruzeiro lotaram os pontos de retirada das gratuidades para mulheres e crianças para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, neste sábado (6), às 19h, no Mineirão.

Os bilhetes começaram a ser liberadores na manhã dessa quinta-feira no ginásio do clube no Barro Preto, no Mineirão, e nas lojas oficiais do Cruzeiro.

No Gigante da Pampulha foi formada uma fila enorme em volta do estádio, assim como na loja do clube no Shopping Estação, em Venda Nova. (Confira abaixo).

Importante ressaltar que o número de ingressos é limitado, e que no caso das crianças, os responsáveis poderão retirar entradas gratuitas para os pequenos que possuem de 0 a 12 anos, mediante apresentação de documento da criança.

Em relação as mulheres, as entradas poderão ser retiradas somente por elas. Cada uma poderá retirar o dela e mais três ingressos para mulheres e/ou crianças com apresentação do documento daquelas que forem utilizar os bilhetes.

A venda de ingressos para os demais torcedores ocorre somente no site www.socio5estrelas.com.br, bilheterias e no https://ingresso.cruzeiro.com.br/.

Resgate no Ginásio do Barro Preto e no Mineirão:

- Ginásio do Barro Preto (Rua Ouro Preto, s/n – em frente ao Fórum)

Quinta-feira (04/04): 10h às 19h

Sexta-feira (05/04): 10h às 19h

Sábado (06/04): 10h às 17h

- Bilheteria Sul do Mineirão:

Quinta-feira (04/04): 10h às 19h

Sexta-feira (05/04): 10h às 19h

Sábado (06/04): 10h até o início do 2º tempo

Endereços das lojas oficiais que terão distribuição de ingressos:

- Barro Preto

Rua Araguari, 598, Barro Preto – BH

- Shopping Estação BH

Avenida Cristiano Machado, 11.833, Loja 1033, 1º piso, Venda Nova

- Shopping Paragem

Avenida Professor Mário Werneck, 1.360, 2º piso, Buritis - BH

- Minas Shopping:

Avenida Cristiano Machado, 4.000, loja 239, União - BH

- Sede Pampulha:

Rua das Canárias, 254, Santa Branca - BH

- Partage Shopping Betim

Rodovia Fernão Dias (BR 381), s/n, loja 2060, São João – Betim/MG

- Centro de Betim

Avenida Governador Valadares, 444, Centro – Betim/MG

- Divinópolis

Rua Rio de Janeiro, 273, Rancho Alegre – Divinópolis/MG

- Montes Claros

Rua Dom João Pimenta, 428, Centro – Montes Claros/MG