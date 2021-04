Nas redes sociais, grande parte da torcida do Cruzeiro faz um pedido a Felipe Conceição: Rômulo no time titular. Nessa quarta-feira (14), o meio-campista entrou no decorrer do segundo tempo e deu um acréscimo de qualidade à equipe, na vitória sobre o América-RN, pela segunda fase da Copa do Brasil. Algo que já havia acontecido nos três confrontos passados, desde seu retorno à Raposa.

Apesar de o atleta estar “pedindo passagem”, o técnico preferiu destacar o empenho de todos os jogadores que têm deixado o banco de reservas para colaborar dentro de campo. Mas ressaltou que as vagas seguem em aberto na Toca.

“Todos têm ajudado e contribuído muito. Principalmente em momentos decisivos, no fim da partida. Valorizar não só o Rômulo, mas todos que têm entrado. Todos são importantes. E só assim faremos um Cruzeiro forte neste ano”, declarou o treinador.

O comandante aproveitou para também fazer um pedido. “Às vezes, (os atletas) não são brilhantes, como o Jadson, mas ajudam bastante. E peço à torcida que mantenha esse apoio a todos eles. A gente acompanha o esforço de cada um, sabendo das dificuldades que teremos ao longo do ano, montando uma equipe forte e consistente para conseguir nosso acesso (à Série A do Brasileiro)”, destacou.