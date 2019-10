A torcida do Cruzeiro perdeu a paciência com o lateral-esquerdo Egídio, vaiado em parte do segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na noite deste sábado (26), no Mineirão.

O atleta não esteve mesmo em uma noite iluminada. Longe disso! Segundo números do SofaScore, o ala fez 16 cruzamentos na área adversária, sendo que somente dois foram certos.

Além disso, Egídio cometeu um erro que resultou no gol da igualdade do Tricolor de Aço, marcado por Wellington Paulista. Lance este que fez a torcida aumentar o tom das vaias sobre o lateral.

Em sua entrevista coletiva após o duelo, Abel Braga defendeu o jogador celeste. "Não vou individualizar nunca. Às vezes a gente tropeça um pouquinho. Acho que foi erro coletivo. Nunca vou jogar meu jogador às bruxas. Comigo não", ressaltou.