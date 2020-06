Os trabalhos do Conselho Gestor no Cruzeiro terminaram e, concomitantemente, o novo presidente Sérgio Santos Rodrigues assume nesta segunda-feira (1º) para dar sequência ao trabalho de reconstrução da Raposa. E o "Conselho Azul", formado pelas principais torcidas organizadas do clube, deixou um recado na fachada da sede administrativa celeste: "Juntos reconstruiremos o Gigante".

A frase foi escrita em uma faixa em azul e branco que foi afixada em cima do letreiro que ostenta o nome do prédio administrativo do Cruzeiro. Máfia Azul, Torcida Fanaticruz (TFC), Torcida Jovem, Cachazeiros, Geral Celeste e China Azul assinam a manifestação.

Dilacerado por más gestões anteriores, sofrendo um golpe forte e certeiro em suas finanças durante o período em que Wagner Pires de Sá comandou o clube, o Cruzeiro precisará de muito trabalho do novo presidentes, Sérgio Santos Rodrigues, e do auxílio dos próprios torcedores.

Em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia, Rodrigues ressaltou que sua missão na cadeira presidencial não será fácil. “É muito grande a dificuldade de assumir o clube na atual situação, mas eu sempre discordei das palavras inviabilidade, falência, insolvência. Quando ninguém acreditava que poderiam ser resolvidos alguns problemas urgentes que a gente tinha, mesmo antes da posse, resolvemos. À medida que vamos expondo nossos projetos, mostrando coisas diferentes que queremos fazer, isso nos faz acreditar que é possível sair dessas dificuldades”, afirmou Sérgio, que ressalta a importância da torcida nesse processo de reconstrução.

“Eu sempre falo que o Cruzeiro só sairá do buraco se os 9 milhões de torcedores abraçarem o time e contribuírem para sua ressurreição”, garantiu.