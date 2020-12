Conteúdo de responsabilidade do cliente

Mesmo num ano difícil como este, o TOTAL KART/HOJE EM DIA disputou de forma completa toda sua temporada, tomando todas as precauções cabíveis. O objetivo foi alcançado, aliando a preocupação com a saúde dos envolvidos com a promoção do esporte.

Neste domingo, teremos o encerramento desta jornada com a coroação dos campeões e dos melhores pilotos dos dois grupos que disputam o campeonato.

No grupo HOJE EM DIA, Marconi Abreu já garantiu o título, o que não surpreende, tendo em vista seu desempenho avassalador desde o início do torneio. Porém, outros pilotos ainda podem levar belos troféus para casa e as demais posições ainda estão em aberto.

No grupo CIRURGICA SHOPPING, o panorama não é tão diferente, tendo em vista que Leandro Goecking perde o título apenas através de punições somadas a um desempenho ruim nesta etapa. Porém a disputa pelas outras colocações premiadas segue firme.

O TOTAL KART / HOJE EM DIA se reúne para encerrar e celebrar o fim da temporada neste domingo, a partir das 10h45, no kartódromo RBC RACING, Rodovia 424, em Vespasiano. Até lá! A entrada é franca!

Apoio: Jornal Hoje em Dia, Cirúrgica Shopping e Namastê Sports.