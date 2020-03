Este conteúdo é de responsabilidade da equipe de divulgação Total Kart

Após uma agitada primeira etapa, o Total Kart retoma as atividades para a importante segunda seletiva neste sábado (07). Lembrando que, nesta temporada, o campeonato terá três etapas seletivas para a definição do grupo principal Hoje em Dia e Cirúrgica Shopping.

Os primeiros 15 colocados na tabela ficam na Bateria Hoje em Dia e todo o restante vai para bateria Cirúrgica Shopping. Nesse momento, Alexandre Damasceno está na 15ª colocação e fecha o primeiro pelotão, porém Raphael Almada está na 16ª apenas 1 ponto atrás.

Qualquer erro ou qualquer tentativa de ultrapassagem equivocada pode mudar a composição dos grupos. Vale ressaltar ainda, que pilotos com bom retrospecto no campeonato estão na parte de baixo da tabela, como é o caso do campeão de 2018, Leonardo Oliveira, que abandonou a primeira etapa. Enfim, no grid atual, tem muito piloto bom buscando uma das 15 vagas.

Não há dúvidas de que a etapa de sábado nos reserva muitas disputas e fortes emoções. A segunda etapa do Total Kart será realizada às 14h15, no Kartódromo RBC em Vespasiano, localizado na Rodovia MG-424 – KM 3, s/n , Bairro Bela Vista. Entrada franca. Venha e prestigie o kartismo mineiro.

Apoio: Jornal Hoje em Dia, Cirúrgica Shopping, Namastê Estamparia, CDS Cadeiras de Rodas, Hidroligth e Penteadeira Salon.