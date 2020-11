O Atlético encara o Corinthians neste sábado (14), às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, buscando uma vitória que terá triplo significado para o time de Jorge Sampaoli.

O que os três pontos podem significar de mais importante é a liderança da competição, mas para isso não basta vencer. O primeiro colocado Internacional tem um ponto a mais que o Galo, que vai entrar em campo sabendo o resultado do Colorado, que joga contra o Santos, neste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro.

No confronto do ano passado, pelo Brasileirão, o Corinthians venceu o Atlético por 1 a 0

Se os gaúchos não vencerem, o Atlético retorna à ponta do Brasileirão batendo o Corinthians. A primeira posição pode ser alcançada até com um empate, caso o Inter perca para o Peixe. Mas, neste caso, o time de Sampaoli passa a depender de um tropeço do Flamengo, que recebe o Atlético-GO, também neste sábado, às 21h30, no Maracanã.

Segundo motivo

Os três pontos diante do Corinthians serão importantes ainda para o Galo tentar melhorar no returno sua campanha como visitante, pois jogar fora de Belo Horizonte foi seu maior problema na primeira metade desta Série A do Campeonato Brasileiro. E mudar esta história é fundamental para a briga pelo título.

Melhor mandante, com 86,7% de aproveitamento, fruto de oito vitórias e dois empates nas dez partidas disputadas no Mineirão, quando se pega o desempenho fora de casa, a equipe de Jorge Sampaoli é a pior entre os oito primeiros colocados.

Em nove partidas, foram três vitórias e seis derrotas, com um aproveitamento de 33,3%. Entre os oito primeiros, o segundo pior visitante é o quinto colocado geral Fluminense, com 40,7% dos pontos disputados fora de casa sendo conquistados.

Os seis melhores visitantes deste Brasileirão, com o respectivo aproveitamento, são: Flamengo (60,6%), Palmeiras (60%), Santos e São Paulo (50%), Internacional e Grêmio (46,7%).

Terceiro motivo

A vitória por 1 a 0 do América sobre o Corinthians, no último dia 28 de outubro, na Neo Química Arena, foi a primeira do Coelho na casa do Timão, onde o Cruzeiro já tinha derrotado os paulistas duas vezes.

Assim, entre os três clubes mineiros que já jogaram no novo estádio corintiano, o Atlético é o único que não venceu na arena inaugurada em 2014, para receber partidas da Copa do Mundo.

Em sete confrontos, foram três empates e quatro derrotas. São três gols atleticanos e sete corintianos.

Motivos não faltam para o Galo buscar a vitória neste sábado na Neo Química Arena. A expectativa é se atitude também não faltará, pois o time do argentino Jorge Sampaoli, apesar do cenário de portões fechados, por causa da pandemia pelo novo coronavírus, tem sentido o fato de jogar como visitante nesta Série A do Campeonato Brasileiro.