Um dos principais jogadores do atual elenco do América, o zagueiro Messias pode deixar o clube em breve. Recebendo algumas sondagens, a diretoria do Alviverde sinaliza que o jogador pode ser envolvido numa negociação com o Bahia.

Conforme noticiou o GE nesta quinta-feira (18), Messias deve ser envolvido numa troca com outros três atletas do Tricolor, mais uma compensação financeira que será recebida pelos mineiros. Com a ida do zagueiro, desembarcariam em BH o lateral-direito João Paulo e os meias Ramon e Marco Antônio.

Messias tem contrato com o América até o fim de 2022. Caso o martelo seja batido, os envolvidos serão emprestados aos respectivos clubes.

