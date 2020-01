O estrago na Avenida Teresa Cristina, devido ao temporal que caiu sobre Belo Horizonte na noite desta sexta-feira (24), afetou moradores e também comerciantes que vivem ou trabalham no perímetro de uma das principais vias de acessos da capital.

Durante uma ida ao local nesta manhã do primeiro dia do fim de semana, a reportagem do HD encontrou um verdadeiro clima de desespero e caos. Numa loja de rodas (mecânica, alinhamento, balanceamento e comercialização de acessórios), a água tomou contra da parte interna e o prejuízo ainda é incalculável.

De acordo com Venilton Barbosa, irmão do proprietário, ao abrir o estabelecimento, antes das 6h, o que se viu foram carros e moto boiando e muita lama. Triste com a situação, ele cobra que a prefeitura seja mais atuante na localidade e que ouça mais os moradores.