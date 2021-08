Depois de quase um ano e meio fechado, o tradicional Bar do Peixe é mais uma atração na volta da torcida ao Mineirão. Localizado na avenida das Palmeiras, o ponto de encontro é tão conhecido que já mudou até mesmo o nome da rua, informalmente chamada de "Rua do Peixe".

"Foi um período muito difícil, o bar ficou fechado o tempo todo. Até pensamos no delivery, mas os custos não compensavam para a gente", contou Eli Leal, um dos donos do bar.

No primeiro dia de jogos com torcida no estádio desde 20 de março do ano passado, o movimento agradou ao empresário.

"Mesmo sem toda a torcida, foi uma boa noite. Nossa cerveja acabou rapidamente, o que é um sinal de que tudo correu bem aqui no bar", afirmou.

